Calciomercato Juventus, si riduce lo stipendio: salta l’affare da 80 milioni

Calciomercato Juventus, il centrocampista adesso è disposto a ridursi lo stipendio e potrebbe dunque saltare l’operazione.

Calciomercato Juventus, il centrocampista olandese Frankie De Jong, stando al portale ‘Sport’ sarebbe disposto a ridursi lo stipendio, abbassando, di fatto, la retribuzione netta.

Il centrocampista che per lungo tempo è stato un osservato speciale anche dei bianconeri vuole a tutti i costi rimanere in Spagna da protagonista. Così come alcuni suoi compagni di squadra, il giocatore è disposto a dilazionare il suo stipendio pur di mantenere il proprio posto al Barcellona.

Calciomercato Juventus, De Jong vuole rimanere al Barcellona e si abbassa lo stipendio

Un colpo in uscita che a questo punto può considerarsi, del tutto, infranto. De Jong così come alcuni suoi compagni vuole continuare la sua avventura in Spagna nonostante i problemi finanziari del club che per un certo momento si pensavano costretti a venderlo proprio per salvaguardare i costi.

Ma il giocatore pur di rimanere avrebbe già fatto sapere di essere disposto ad abbassare il suo stipendio. Un nobile gesto che non è passato indifferente in terra catalana, tanto che, adesso, si può considerare De Jong fuori, quasi, dal mercato. Operazione da 80 milioni quindi per il momento congelata, salvo clamorosi colpi di scena. La Juventus intanto si concentra sul colpo in entrata, c’è sempre il desiderio di arrivare il prima possibile a Paredes, il regista in mediana tanto richiesto da Allegri.