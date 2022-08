Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: il nuovo acquisto sbarca a Torino

Ultimi giorni di calciomercato che saranno davvero bollenti in casa bianconera, c’è ancora spazio per qualche altro movimento.

Oggi chiaramente l’attenzione sarà rivolta a quel che succederà sul campo. L’undici di Massimiliano Allegri infatti dovrà affrontare la Roma in quello che sarà il primo scontro diretto della stagione. Tuttavia non bisogna dimenticare che c’è ancora il calciomercato aperto e che la Juventus sta cercando altre pedine per rendere la sua squadra sempre più forte e completa.

La stagione che è appena iniziata sarà particolare, vede un vero e proprio tour de force sia in serie A che in Champions League. Tante partite in pochi giorni con l’obbligo di ottenere più risultati utili possibili. Per questo motivo l’allenatore avrà bisogno di una rosa ampia, praticamente i bianconeri prima della pausa per i mondiali saranno spesso impegnati ogni tre giorni.

Calciomercato Juventus, Paredes atteso tra domenica e lunedì

In attacco la dirigenza ha già messo a segno il suo colpo, visto che è stato reso noto ufficialmente l’arrivo di Milik. Ma la Juve non si fermerà qui perchè ha già nel mirino il suo prossimo acquisto. Che arriverà indipendentemente da altre cessioni. Stiamo parlando infatti di Leandro Paredes del Psg. Il regista tanto richiesto da Allegri sembra essere davvero ad un passo.

(#Tuttosport) #Paredes atteso a Torino tra domenica e lunedì — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) August 26, 2022

Tuttosport ha annunciato come il suo approdo a Torino sia ormai questione di ore. L’ex centrocampista della Roma infatti dovrebbe arrivare in Italia tra domenica e lunedì per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Inutile sottolineare come i tifosi lo aspettino a braccia aperte.