Calciomercato Juventus, Simeone lo ha epurato: blitz a costo zero

Calciomercato Juventus, adesso il mister spagnolo apre alla possibile cessione di un giocatore che piace ai bianconeri.

Come scrive ‘Daniele Trecca’ di ‘Calciomercato.it’, adesso, Simeone avrebbe aperto alla possibile cessione del laterale sinistro Renan Lodi. Il brasiliano piace (molto) ai bianconeri che lo vedrebbero ideale come sostituto di Alex Sandro.

Il giocatore vuole più spazio in previsione dei Mondiali e su di lui ci sarebbe già un club di Premier League interessato. Si tratterebbe del Nottingham Forest che starebbe lavorando ad un prestito secco e il club spagnolo chiede almeno 5 milioni.

Il brasiliano adesso può rappresentare davvero una grande opportunità vista la volontà della Juventus di cercare, proprio, un profilo del suo calibro. Come sappiamo anche i bianconeri sarebbero in corsa ma per il momento manca un’offerta ufficiale.

Sicuramente la dirigenza lavora prima alla chiusura dell’operazione con il regista a centrocampo. Cè sempre il nome di Paredes in cima alla lista desideri e ormai le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione. Non è quindi da ritenersi escluso un altro investimento post, appunto, Paredes. Anche se i temi di mercato cominciano a stringere e manca davvero poco alla chiusura definitiva del mercato. Attendiamo dunque di scoprire se il club bianconero sarà in grado di mettere a segno un altro colpo, laddove c’è bisogno di un rinforzo, proprio sulla fascia sinistra.