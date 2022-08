Calciomercato Juventus, uragano Liverpool: Allegri non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare ciò che succede oltremanica: Klopp tenta l’affondo.

Un altro stop per la Juventus, il secondo consecutivo dopo Genova. Nell’anticipo del sabato pomeriggio la Vecchia Signora è stata fermata dalla Roma di Mourinho e dell’ex Dybala allo Stadium. Al magistrale gol su punizione realizzato da Dusan Vlahovic dopo appena due minuti di gioco ha risposto il giallorosso Tammy Abraham nella ripresa. Un buon primo tempo per la squadra di Massimiliano Allegri, calata vistosamente a livello di intensità nel secondo. Due punti in due partite, dunque, per i bianconeri. Che sommati ai tre conquistati all’esordio con il Sassuolo fanno cinque in totale.

Un avvio piano di luci ma anche di tante ombre, insomma. Segno che sul mercato si può ancora migliorare qualcosa. La dirigenza in queste ore è chiamata a fare gli straordinari, visto che mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva. Dopo l’arrivo di Arek Milik dal Marsiglia, l’attenzione del direttore sportivo Cherubini e dei suoi uomini è concentrata quasi interamente sulle uscite e sui possibili colpi a centrocampo.

Calciomercato Juventus, possibile assalto Reds per Tielemans

Il nome che si fa da più parti è sempre quello di Leandro Paredes, ma ci sarebbe ancora qualche dettaglio da limare per portare l’argentino del Psg a Torino. Cherubini pensa ad eventuali piani B: uno di questi potrebbe essere Youri Tielemans del Leicester, centrocampista belga accostato diverse volte ai bianconeri negli ultimi mesi. La strada che conduce al metronomo di Brendan Rodgers è tuttavia piena zeppa di ostacoli, considerato che il giocatore è corteggiatissimo da diversi top club di Premier League.

Leicester could still lose Youri Tielemans, too. Arsenal haven’t moved yet. Liverpool could yet still. Certainly one to watch… 👀 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2022

Fino a poche settimane fa in prima fila per Tielemans c’era l’Arsenal ma i Gunners sembra che abbiano mollato momentaneamente la pista. Motivo per cui dall’Inghilterra “sospettano” un inserimento last minute del Liverpool, che non ha mai nascosto un debole per il centrocampista delle Foxes.