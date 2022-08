Formazioni ufficiali Juventus-Roma: novità clamorosa in mediana

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali della gara: la novità che non ti aspetti in mediana. Allegri mischia le carte: ecco gli uomini scelti.

Una gara che vale molto di più dei “soli” tre punti che mette in palio. Juventus-Roma è da sempre una gara che magnetizza grandi emozioni: tra polemiche roventi e giocate esaltanti, si tratta di una delle “classiche” del nostro campionato. Il suo peso specifico in quest’inizio di stagione è assolutamente rilevante: dopo il pareggio in casa della Sampdoria, la Juve non può più permettersi ulteriori passi falsi, e soprattutto deve fornire delle risposte importanti sul piano del gioco.

A causa dei numerosi infortuni che hanno agitato il tribolato pre-campionato bianconero, scelte quasi obbligate per Allegri in alcune zone del campo. Aspetto che non riguarda la mediana, settore del campo nel quale il tecnico livornese ha deciso di optare per un drastico restyling rispetto ai titolari di Genova. A partire dall’inizio, infatti, sarà presente il giovane Miretti: il tecnico livornese preferisce dunque il prodotto delle giovanili a McKennie e Zakaria, ritenendolo in questo momento più affidabile. Davanti confermato il tridente visto all’opera anche a Genova, formato da Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.