Juventus-Roma, le probabili formazioni | Allegri ha due dubbi

Tutto pronto per quello che deve essere considerato come il big match di questo sabato di serie A. La Juventus affronta la Roma di Mourinho.

Una sfida molto interessante quella che andrà in scena quest’oggi allo Stadium con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. La Juve arriva a questa contesa dopo aver pareggiato sul campo della Sampdoria, rimanendo dunque dietro di due punti sui giallorossi, che invece hanno vinto entrambe le loro partite. C’è grande attesa per il ritorno a Torino da avversario di Paulo Dybala, nuova stella della formazione giallorossa.

Si giocherà ora spesso ogni tre giorni e per questo motivo c’è la necessità di avere a disposizione una rosa ampia. I bianconeri hanno appena ingaggiato Milik ma non vogliono fermarsi, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare Paredes, il regista tanto atteso da Allegri. Ma nel frattempo bisogna concentrarsi sul campo perché la Roma per forza di cose deve essere considerata come una grande rivale per lo scudetto.

Allegri ha ancora due dubbi da sciogliere riguardo la formazione. Bonucci e Szczesny hanno lavorato con il gruppo negli ultimi giorni, segnale del loro recupero. Ma saranno pronti a scendere in campo dall’inizio? Probabilmente sì, o comunque il difensore dovrebbe farlo. Qualche dubbio in più sul portiere polacco, del resto Perin ha garantito grande affidabilità. Fuori Pogba, Chiesa e Di Maria. Nella Roma non ci sono Wijnaldum e Zaniolo. Spazio a Matic dall’inizio con l’avanzamento di Pellegrini.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.