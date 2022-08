Calciomercato Juventus, Arrivabene gli ha chiuso le porte in faccia: pronta la firma

Calciomercato Juventus, anche Arrivabene gli ha chiuso le porte in faccia e adesso è pronto per la firma sul rinnovo del contratto

Sembrava potesse essere un elemento in uscita. Anzi, nello scorso gennaio è stato anche spedito in prestito al Siviglia prima di tornare al Manchester United, in una situazione sicuramente non delle migliori, cercando sempre una via d’uscita. Che per diversi motivi non è mai arrivata nel corso di questa estate, e alla fine potrebbe anche rimanere alla corte di Ten Hag visto che il tecnico olandese lo ha messo in campo e lui ha risposto comunque dignitosamente.

Nel corso di questi mesi il nome di Martial è stato accostato anche alla società bianconera. Ma Arrivabene gli ha praticamente chiuso le porte in faccia, nonostante la possibilità di prenderlo in saldo. Adesso le cose si sono stravolte per l’attaccante, che per via anche della situazione che gira attorno a Cristiano Ronaldo, avrebbe iniziato quei colloqui per il rinnovo contrattuale. Che potrebbe vedere la luce nello spazio di pochissime settimane. Certo, ci sono da limare i dettagli di un accordo economico che in questo momento sembra davvero esagerato per quello che ha dato il giocatore alla propria squadra. E secondo il Daily Mail anche da parte sua è arrivata un’apertura sotto questo aspetto. Insomma, vuole rimanere.

Calciomercato Juventus, Martial rimane in Premier

Martial in poche parole dovrebbe rimanere in Premier League anche nelle prossime stagioni. Una situazione che come detto sembrava davvero impensabile. Ma questa è un ulteriore dimostrazione che il calciomercato è tutt’altro che una scienza esatta e che realmente può succedere di tutto.

Alla Juventus, come detto, era stato anche proposto e sembrava pure un’operazione che sarebbe potuta andare in porto. Poi la svolta di Arrivabene, che ha puntato su Depay – che ormai è un miraggio – e che alla fine ha peso Milik.