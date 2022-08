By

Calciomercato, boom boom Milinkovic. Arriva l’ultimatum che fa godere e sperare i bianconeri. Ecco come stanno le cose.

Abbiamo assistito a non poche novità in queste settimane di mercato, destinate ad avere un peso di non poca ingerenza circa quella che sarà la costruzione finale della rosa. Dopo l’approdo di Kostic, l’attacco di Allegri è stato rinforzato con Milik e sembra adesso completo.

Bisogna adesso comprendere se e in che modo Cherubini riuscirà a saturare lo scacchiere, intervenendo soprattutto in quelle zone di campo necessitanti di maggiori interventi. Resta da registrare sicuramente qualcosa nella regione centrale di campo, laddove si sta cercando di piazzare Arthur, in attesa dell’ormai vicinissimo Paredes e del ritorno di Pogba dall’infortunio rimediato poco dopo il suo arrivo.

Calciomercato Juventus, doppio scenario Milinkovic

Le novità non potrebbero però arrestarsi qui. Questo soprattutto alla luce di quanto riferito da Calciomercato.it circa lo scenario Milinkovic Savic, annoverabile tra i profili più importanti di Europa nel suo ruolo e da tempo finito nel mirino della Juventus. Lotito ha intenzione di trovare una soluzione definitiva per mettere a tacere le tante voci sul serbo e sa adesso di poter percorrere una doppia strada.

Il piano è quello di provare a trattenerlo, portandolo a guadagnare circa 4 milioni di euro annui, a patto che venga inserita una clausola rescissoria richiesta dallo stesso Sergej. Al contempo, non si dimentichi l’ingerenza di Mendes, al quale Lotito avrebbe chiesto un aiuto nel trovare una squadra che, se realmente interessata, sia disposta a sborsare una cifra tra i 60 e i 70 milioni per il suo ingaggio.