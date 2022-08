Calciomercato Juventus, trattativa agli sgoccioli: cessione lampo

Ultime ore di calciomercato per una Juventus che non ha ancora concluso le sue operazioni sia in entrata che in uscita.

Giorno 1 settembre si chiuderanno le trattative di calciomercato e c’è ancora tempo per chiudere nuovi affari. La Juventus negli ultimi giorni ha ingaggiato Milik in attacco e a centrocampo invece si sta avvicinando Leandro Paredes. Il regista del Psg presto potrebbe essere a Torino per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

L’allenatore ha bisogno di una rosa completa e ampia in tutti i reparti, ma è chiaro che ci sono anche dei calciatori nei quali la Juventus crede parecchio ma ai quali non può garantire l’adeguato minutaggio. Per questo motivo alcuni elementi della squadra sono destinati a continuare altrove la loro carriera, in ogni caso momentaneamente visto che poi torneranno alla Continassa in futuro.

Calciomercato Juventus, Rovella-Monza in fase di definizione

Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle cessioni della Juventus a centrocampo, dove è in arrivo Paredes. Ci sono alcuni calciatori che lasceranno Torino per fare esperienza altrove e proseguire nel loro percorso di crescita. Uno di questi è Nicolò Rovella, mediano che comunque è stato utilizzato in questa prima parte della stagione da parte di Allegri.

Come ha sottolineato il giornalista Giovanni Albanese su Twitter, c’è la trattativa in corso tra il Monza e il club bianconero per il prestito di Rovella. Si sta parlando di questo affare da giorni, ormai sembra poter essere solo questione di ore per il passaggio in biancorosso dell’ex Genoa.