Juventus-Roma, l’analisi di Allegri: “Nella ripresa sono mancate le forze”

Fischio finale allo Stadium, dove quest’oggi allo Stadium la Juventus ha affrontato la Roma di Josè Mourinho nella terza giornata.

E’ andata in cantiere anche questa sfida dei bianconeri, con un pareggio dal sapore senz’altro amaro per i ragazzi di Massimiliano Allegri. Subito in vantaggio grazie ad una meravigliosa punizione di Vlahovic, sono stati raggiunti nella ripresa da una Roma che ha subito per larghi tratti le iniziative di una Juventus senz’altro positiva.

Sono senz’altro due punti persi nella rincorsa allo scudetto, nella prima frazione c’è il rammarico di non essere riusciti a segnare più reti. Poi nel corso del secondo tempo la Juve ha dovuto fare i conti con la reazione di una Roma che non si è mai arresa.

Juventus-Roma, le parole di Allegri al fischio finale

Ad analizzare la sfida dello Stadium dopo il triplice fischio ovviamente è Massimiliano Allegri. “Queste partite si rischia anche di perderle, e in quel caso si rischia il contraccolpo psicologico, perché abbiamo giocato una buona partita, siamo stati aggressivi e anche tecnicamente abbiamo fatto bene. Sono contento dei ragazzi, avremmo potuto fare qualcosa in più fino al gol del pareggio, perché la Roma è una grande squadra e Mourinho sa come tenerla aperta. Speravo non accadesse l’azione del gol di Abraham, fino a quel momento avevamo difeso bene sui corner, ma il calcio è così. Nella ripresa avremmo dovuto operare scelte differenti, crossando di più, ma è normale che un po’ siano mancate le forze. Il passaggio che va fatto è quello di abbassare il ritmo e far muovere gli avversari facendo viaggiare la palla: adesso, anche se il campionato è molto lungo, con lo Spezia si deve solo vincere” sono le sue parole sul sito ufficiale. Chiusa questa parentesi, c’è poco tempo per riflettere perché all’orizzonte c’è già un’altra sfida di campionato. Il 31 agosto infatti per i bianconeri c’è un nuovo impegno in serie A, appunto con lo Spezia come avversario.