Calciomercato Juventus, allarme Paredes: l’annuncio di Momblano

La Juventus pensa allo Spezia ma nel frattempo la dirigenza è ancora impegnata a chiudere alcune trattative di calciomercato.

Manca davvero pochissimo alla conclusione delle trattative. Il gong finale è previsto giorno 1 settembre, quindi ormai solo poche ore ci separano dalla chiusura della finestra dei trasferimenti. Per ora la Juventus ha già messo a segno dei colpi importanti, altre novità in entrata e in uscita, ma presto potrebbero arrivare delle notizie ufficiali.

L’attacco è stato sistemato nei giorni scorsi con l’approdo a Torino di Milik, al quale toccherà il compito di essere il vice di Vlahovic. Ora c’è da sistemare il centrocampo, con la dirigenza che è impegnata a sfoltire l’organico con alcune cessioni ma anche a portare alla corte di Allegri Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, non si sblocca la trattativa per Paredes

Finora non sembrano però esserci novità all’orizzonte in brevissimo tempo per l’approdo dell’argentino a Torino. Tant’è che anche il giornalista Momblano a “Juventibus” ha spiegato come “La Juventus pensava si sbloccasse la trattativa con il Psg per #Paredes ma ad oggi (a stamattina) la trattativa ancora non si è sbloccata”.

C’è qualche intoppo? Difficile dirlo, ma di sicuro i tifosi aspettano con ansia l’approdo del calciatore ex Roma. Regista che sarà chiamato a dirigere il gioco di una Juventus che vuole tornare a brillare. Certo però che ogni ora che passa ci si avvicina alla fine delle trattative, è arrivato il momento di accelerare per chiudere.