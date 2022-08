Calciomercato Juventus, sfida salvezza in Serie A: Paredes colpevole

Calciomercato Juventus, è sfida per la “salvezza” in Serie A: in due sul centrocampista bianconero. Il colpevole è Paredes

La trattativa che dovrebbe portare Leandro Paredes in bianconero ormai sembra cosa fatta. Secondo TuttoSport, come spiegato prima, oggi dovrebbe arrivare quella tanto attesa stretta di mano e domani dovrebbero esserci le visite mediche del calciatore argentino in uscita dal Psg. Insomma, tutto fatto. Ed è per “colpa” del centrocampista che la Juventus potrebbe decidere di cedere, ma non in maniera definitiva, quell’elemento che sembrava potesse invece rimanere alla corte di Massimiliano Allegri anche la prossima stagione. Una situazione di mercato riportata sempre dal quotidiano torinese.

Il nome è quello di Nicolò Fagioli. Su di lui ci sarebbero le attenzioni di Sampdoria e Cremonese. Con la società blucerchiata i rapporti sono buoni da tempo e magari la Juve potrebbe darlo proprio a Giampaolo per farlo crescere. Ma occhio anche alla squadra di Alvini, che mostra un bel calcio, ma che è ancora ferma a quota zero punti in classifica.

Calciomercato Juventus, Fagioli in uscita

In poche parole Fagioli dovrebbe comunque essere in uscita. Con l’imminente arrivo di Paredes per lui ci sarebbe ancora meno spazio, anche perché Allegri ha deciso di puntare su Miretti e la sua titolarità, nella sfida contro la Roma di sabato scorso, ne è la controprova. E allora meglio lasciarlo partire e dargli la possibilità di giocare con regolarità, per capire in maniera definitiva anche quali potrebbero essere le qualità tecniche del calciatore che, comunque, sembra possederne abbastanza per poter far parte di un club importante come quello bianconero. Insomma, vedremo come andrà a concludersi anche questa operazione di mercato che sembra in piedi. Mancano pochissimi giorni per scoprire quella che è la verità.