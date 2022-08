Calciomercato, cifre cambiate e stretta di mano: la Juve chiude oggi

By

Calciomercato, potrebbero cambiare le cifre ma ormai si stanno limando gli ultimi dettagli: la Juventus chiude oggi per il giocatore

Ormai ci siamo, o almeno così pare secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport in edicola. Juventus e Psg hanno ormai trovato un accordo per il passaggio di Leandro Paredes dal club allenato da Galtier a quello guidato da Massimiliano Allegri. Prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. Questa dovrebbe essere la formula magica per permettere al tecnico livornese di abbracciare quel centrocampista centrale richiesto a gran voce sin dall’inizio delle operazioni di mercato.

Dettagli, insomma: e anche le cifre secondo il quotidiano torinese potrebbero leggermente cambiare. Ma la sensazione è che comunque siamo ad un passo da quella fumata bianca tanto aspettata e tanto voluta da tutte le parti in causa. Anche dal giocatore che spinge per tornare in Italia e giocare con continuità.

Calciomercato, Paredes domani a Torino

Il Paredes-day dovrebbe essere domani, con il giocatore che si dovrebbe presentare al J|Medical per sostenere le visite mediche di rito e poi mettersi a disposizione di Allegri per i prossimi impegni di campionato e anche di Champions League. La chiusura dell’operazione dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi: è prevista infatti quella stretta di mano che metterà la parola fine anche alle ultime indiscrezioni che vedevano la Juventus pronta a tuffarsi su Douglas Luiz.

Non ci sarà insomma nessun cambio di rotta. C’è voluto del tempo, è evidente, ma alla fine le cose sono andate com’è giusto che dovevano andare. Un giocatore che vuole la Juventus, e la Juventus che ha ricambiato le avances. Adesso non resta solamente che dare l’annuncio ufficiale. Countodown iniziato.