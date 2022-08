Calciomercato, dalla Juventus al Milan: l’affare è già concluso.

A soli due giorni dalla chiusura del calciomercato, la Juventus riesce a portare a termine un ulteriore colpo di questa finestra estiva, confermandosi come la regina indiscussa per trattative concluse. Stavolta però la dirigenza della “Vecchia Signora” è riuscita a piazzare un giocatore e concludere finalmente anche movimenti in uscita.

Fino a questo momento, infatti, la Juventus è stata si la più attiva tra le concorrenti per quanto riguarda il mercato in ingresso, ma al contempo è stata molto poco attiva su quello in uscita, riuscendo solo a piazzare de Ligt e il giovane Gozzi al Genoa, oltre alla risoluzione del contratto di Ramsey e l’addio ai vari calciatori ai quali era caduto il contratto, Chiellini, Bernardeschi e Dybala, o il prestito, come Morata. Il caso in questione è molto simile a quanto accaduto per Gozzi, infatti riguarda proprio un giovanissimo.

Calciomercato Juventus, Ghibaudo passa al Milan

Come riportato direttamente da “ Milannews.it”, infatti, l’operazione in uscita per il settore giovanile della Juventus si sarebbe già stata conclusa. Infatti, come si legge dalla notizia, il giovanissimo classe 2005 si è già aggregato al gruppo delle giovanili rossonere, avendo anche già svolto alcune sessioni di allenamento con i nuovi compagni.