Juventus, Milik a sorpresa: “Volevo rimanere al Marsiglia, poi…”

E’ tempo di presentazioni in casa bianconera, spazio ad uno degli ultimi acquisti della Juventus in questa estate del 2022.

Ai microfoni della stampa oggi è arrivato Milik, l’attaccante chiamato a rinforzare la formazione di Allegri per la stagione che è da poco iniziata. Un nome non nuovo, visto che l’ex calciatore del Napoli nel corso degli ultimi anni è stato più volte accostato ai bianconeri. Alla fine l’affare non era mai andato in porto.

Le cose sono cambiate nel corso delle ultime settimane, con la società a caccia di un elemento che possa fungere sia da vice-Vlahovic ma anche come partner offensivo del centravanti titolare juventino. La scelta è caduta proprio su Milik, che non ci ha pensato un attimo nello scegliere la sua nuova destinazione lasciando il Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Milik: “Una grande opportunità”

Il polacco conosce bene il campionato italiano, visti i suoi trascorsi con il Napoli. Eppure nella presentazione di rito si è detto sì felice della sua nuova avventura con la Juventus, ma si è anche detto dispiaciuto per aver lasciato Marsiglia. “Al termine dello scorso campionato volevo rimanere a Marsiglia, c’era un buon progetto. Dopodiché è andato via il mister, sono arrivati 7-8 nuovi giocatori e per me è arrivata una grande opportunità” sono state le sue parole.

Allegri lo ha già fatto debuttare contro la Roma per uno scampolo di partita e ora è pronto a dargli le opportunità che merita per far sì che la sua squadra possa lottare per lo scudetto. Visti i tanti impegni ravvicinati ci sarà spazio per tutti.