Calciomercato, accordo chiuso prima di Juve-Spezia: 15 milioni

Calciomercato Juventus, un acquisto importante che potrebbe essere già schierato nella prossima sfida di campionato.

Il restyling dello Spezia è già avviato, tanto che il nuovo acquisto, il difensore centrale arrivato dal Chelsea Ethan Ampadu potrà essere schierato già dal primo minuto contro i bianconeri.

Come sappiamo la partita è in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino. Uno scontro fatale in un certo senso perché i bianconeri non possono permettersi ulteriori scivoloni. Dopo due pareggi consecutivi la squadra di Allegri punterà senza dubbio ad ottenere i tre punti contro una squadra che sa fare male anche alle big.

Juventus-Spezia, Ampadu potrebbe già essere presente

Mister Allegri non vuole più sbagliare e per l’occasione schiererà la squadra migliore possibile affinché i propri ragazzi riescano nell’impresa dei tre punti. Un scontro certamente non facile e soprattutto mai scontato.

I bianconeri incontreranno all’Allianz Stadium la squadra ligure che adesso si sta rinforzando anche sul mercato. L’acquisto del difensore centrale classe 2000 Ethan Ampadu arrivato dal Chelsea rappresenta un upgrade certamente importante. Un affare che è costato al club ligure un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Gotti potrebbe rischiarlo già contro i bianconeri, in una sfida già da cardiopalma.