Ultim’ora Juventus UFFICIALE, Allegri ne recupera tre: c’è l’annuncio

La Juventus si prepara al prossimo match di campionato, mercoledì sera tornerà in campo per affrontare lo Spezia nella quarta giornata di serie A.

Non ci sono pause in questa fase della stagione, nonostante siamo solamente all’inizio. Si giocherà ogni tre giorni tra serie A e Champions League visto che poi ci sarà la lunga pausa autunnale per via dei mondiali che si disputeranno in Qatar. Per questo motivo la squadra bianconera sta cercando di partire con il piede giusto per rimanere nel lotto delle formazioni che si contenderanno lo scudetto.

Tanti impegni ravvicinati nei quali il tecnico Massimiliano Allegri spera di poter contare sul maggior numero di giocatori possibili, magari anche qualche nuovo acquisto. Prima di tutto però sarà molto importante recuperare gli elementi attualmente in infermeria. E ci sono buone notizie a riguardo.

Juventus, parzialmente in gruppo Bonucci, Di Maria e Fagioli

“La squadra si è ritrovata al JTC al mattino: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli e Angel Di Maria” si legge nella nota del club. Adesso c’è da capire quali saranno le scelte dell’allenatore nei loro confronti e decisivi potrebbero essere i prossimi allenamenti. Probabilmente Allegri potrebbe decidere di non schierare questi giocatori contro lo Spezia ed eventualmente inserirli tra i convocati in vista della Fiorentina, con la Champions all’orizzonte. Ma se ne capirà di più sicuramente nelle prossime ore. E’ chiaro che il tecnico vorrebbe avere a disposizione tutti loro nel minor tempo possibile, ma non sarà preso alcun rischio.