Calciomercato Juventus, 98 milioni per Milinkovic: la conferma è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, il centrocampista della Lazio continua ad essere ambito e corteggiato da diversi top club europei ed italiani.

Un’altra sessione di calciomercato sta per concludersi e, come in quelle precedenti, ogni tentativo di “sradicarlo” dalla Capitale è puntualmente fallito. Sergej Milinkovic-Savic, uno dei centrocampisti attualmente più forti e completi in circolazione, non si muoverà da Roma. Quasi impossibile, infatti, che l’esigente presidente della Lazio Claudio Lotito decida di abbassare le pretese proprio a qualche ora dalla chiusura della finestra estiva e privarsi così del suo gioiello più luminoso. Il serbo continuerà dunque a vestire la maglia biancoceleste, in attesa di quell’offerta-monstre che tarda ad arrivare.

Può tirare un sospiro di sollievo la tifoseria capitolina, consapevole di potersi godere un giocatore fantastico come Milinkovic-Savic sicuramente per altri mesi. O altri anni, chi lo sa. Gioisce anche Maurizio Sarri, che potrà farne un perno ancora più centrale del suo centrocampo. Ogni discorso è rinviato al prossimo gennaio e molto dipenderà da come si comporterà ai Mondiali qatarioti il nativo di Lleida, soprannominato il “Sergente” dagli aficionados laziali. Nel caso in cui dovesse trascinare lontano la sua Serbia a suon di prestazioni strepitose, allora quei famosi “100 milioni” potrebbero anche essere proposti.

Calciomercato Juventus, “Lotito ha rifiutato un’offerta di 98 milioni per il giocatore”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è un’interessante intervista al suo agente, l’ex calciatore nonché suo connazionale Mateja Kezman. Che ha spiegato senza giri di parole come nessun club interessato a Milinkovic-Savic sia stato pronto a pagare quanto richiesto dal presidente Lotito. Dunque, per adesso resterà alla Lazio. In futuro, chissà. Si parlava di Manchester United, ma soprattutto di Juventus. Kezman, tuttavia, dice che al momento il prezzo del cartellino è “inavvicinabile” per qualsiasi club italiano.

Anche perché il patron biancoceleste non è disposto a fare sconti. In passato disse di aver rifiutato addirittura circa 150 milioni per il giocatore. “Io sapevo 98 milioni”, ha ammesso Kezman, confermando la volontà di non “svendere” Milinkovic da parte della Lazio.