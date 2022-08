Calciomercato, parti sempre più vicine: la Juve ne chiude un altro

Calciomercato Juventus, le parti sono sempre più vicini a trovare la fumata bianca: c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare.

A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, nel quartier generale della Juventus sono ancora le trattative ancora in essere a catalizzare l’attenzione mediatica, con i bianconeri che sperano di sbloccare diversi affari a stretto giro di posta.

Le prime uscite stagionali se da un lato hanno evidenziato la crescita di alcuni interpreti – Miretti in primis – hanno anche mostrato i limiti di alcuni reparti. Tra questi impossibile non menzionare il centrocampo, che soprattutto contro la Samp al “Ferraris ” ha fatto fatica a dettare i ritmi di una manovra molto spesso ingolfata e priva di sbocchi. Ecco perché l’acquisto di un regista – tanto caldeggiato da Allegri – negli ultimi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta. Non è un caso che ormai il profili di Leandro Paredes sia quello sul quale la “Vecchia Signora” ha deciso di puntare con convinzione.

Calciomercato Juventus, fiducia per la chiusura dell’affare Paredes

La trattativa con il Psg prosegue a fasi alterne, e per adesso non sono stati ancora imbastiti i presupposti giusti per trovare la quadra definitiva. Tuttavia, come spiega “Relevo“, le parti sono sempre più vicini, al punto che trapela ottimismo sulla buona chiusura dell’operazione. In sostanza, il Psg sta continuando a spingere per riuscire a strappare l’obbligo di riscatto, formula non gradita in toto dalla Juve, che preferirebbe che l’obbligo venisse “declassato” a diritto. Distanza da non sottovalutare, ma che comunque dovrebbe essere colmata nelle prossime ore, che sotto questo punto di vista si preannunciano assolutamente frenetiche.