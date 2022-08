Calciomercato, il tecnico svela tutto: “Ha l’accordo con la Juventus”

Calciomercato Juventus, le parole del tecnico non possono passare inosservate: la doppia mossa ufficiale svela tutto.

Sono sempre più calde le ore che ci separano dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, con la Juventus ormai ad un passo dal mettere le mani su Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino – al centro di una lunga contesa tra la Juve e il Psg – aspetta con ansia l’evolvere della situazione. Dopo la fase di stallo palesatasi nel corso dei giorni scorsi, nelle ultime ore qualcosa sembra essersi smosso. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Tolosa, infatti, il tecnico dei parigini Galtier non solo ha annunciato che l’argentino non farà parte della gara, ma ha svelato anche ulteriori dettagli. Ecco le sue parole:

“Paredes non farà parte della partita, ha trovato l’accordo con la Juve. La testa è altrove, ma manca l’accordo tra i club. Ho preso questa decisione di non aggregarlo al gruppo per non avere un giocatore che può lasciare il club 24 ore dopo.”