Juventus, anticipi e posticipi di serie A | Le date da appuntare

La Juventus si sta preparando alla prossima partita di campionato che la vedrà protagonista allo Stadium contro lo Spezia.

Quarto impegno stagionale in serie A, con la Champions League che sta per cominciare. Tante sfide molto importanti per una squadra che non fa mistero di voler puntare al tricolore e allo stesso tempo vuole farsi largo in Europa. Per questo motivo la dirigenza sta investendo molto sul mercato affinchè l’allenatore Massimiliano Allegri possa avere una rosa ampia a disposizione.

La stagione appena iniziata sarà particolare, considerato che il calendario è molto fitto in questa prima fase visto che poi ci sarà la sosta per i mondiali che si giocheranno tra la fine di novembre e quella di dicembre in Qatar.

Juventus, ecco il calendario di anticipi e posticipi fino alla sedicesima giornata

Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi dalla sesta giornata di campionato fino alla sedicesima giornata del torneo. Date da appuntare sul calendario, partite che saranno fondamentali nel percorso che la Juventus dovrà affrontare per rincorrere lo scudetto.

6° giornata JUVENTUS-SALERNITANA 11/09/2022 ore 20.45

7° giornata MONZA- JUVENTUS 18/09/2022 ore 15.00

8° giornata JUVENTUS-BOLOGNA 02/10/2022 ore 20.45

9° giornata MILAN-JUVENTUS 08/10/2022 ore 18.00

10° giornata TORINO-JUVENTUS 15/10/2022 ore 18.00

11° giornata JUVENTUS-EMPOLI 21/10/2022 ore 20.45

12° giornata LECCE-JUVENTUS 29/10/2022 ore 18.00

13° giornata JUVENTUS-INTER 06/11/2022 ore 20.45

14° giornata VERONA-JUVENTUS 10/11/2022 ore 18.30

15° giornata JUVENTUS-LAZIO 13/11/2022 ore 20.45

16° giornata CREMONESE-JUVENTUS 04/01/2023 ore 18.30

Come è evidenziato dalle date ci sarà dunque la lunga pausa per il mondiale, uno stop di quasi due mesi nei quali tanti calciatori bianconeri saranno comunque impegnati. Ripartire nel migliore dei modi nel 2023 sarà però fondamentale se si vorranno raggiungere grandi traguardi.