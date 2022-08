“Ci saremmo augurati di restare”: l’annuncio di mercato che scuote la Juventus

“Ci saremmo augurati di restare”, così il suo agente. La sua potrebbe essere una delle cessioni last minute dei bianconeri.

Giornata di vigilia alla Continassa. La Serie A è iniziata da poco ma non si ferma e per i bianconeri arriva il primo tour de force della stagione. Domani allo Stadium c’è il match con lo Spezia, valido per la quarta giornata di campionato. Poi, nel fine settimana, l’ostica trasferta di Firenze. Tuttavia, dopo la sfida coi viola non si potrà rifiatare. Gli uomini di Massimiliano Allegri saranno impegnati nella prima giornata della fase a gironi della Champions League e l’esordio nella manifestazione è di quelli importanti: al Parco dei Principi contro il Psg, dove ci sono già in palio tre punti fondamentali per il primo posto.

Intanto bisognerà pensare anche al mercato. Ci sono ancora due giorni di trattative, poi la sessione estiva andrà definitivamente in archivio. L’allenatore livornese attende con una certa ansia l’arrivo di Leandro Paredes proprio dal Psg, ma per adesso è tutto in stand-by per l’argentino. Si registrano complicazioni anche per quanto riguarda le possibili uscite, indispensabili per sfoltire la rosa e soprattutto abbassare il monte-ingaggi.

“Ci saremmo augurati di restare”, tutta l’amarezza del procuratore di Fagioli

In attesa di capire che risvolti avrà la vicenda Arthur – il brasiliano potrebbe essere ceduto last minute se dovesse arrivare l’offerta giusta – un altro che è destinato a lasciare presto la Juventus è Nicolò Fagioli. Fresco di rinnovo fino al 2026, andrà probabilmente via in prestito temporaneo, forse tornerà alla Cremonese dove lo scorso anno fu tra i principali protagonisti della promozione in massima serie. Fagioli è uno di quei prodotti del vivaio che piace tanto ad Allegri ma al tempo stesso è – suo malgrado – uno dei pochi che la Signora poteva “sacrificare” per accogliere nuovi giocatori e far quadrare i bilanci.

Una decisione che evidentemente non è andata giù all’agente del calciatore, Andrea D’Amico. Che durante la trasmissione “Calcio Totale” sulla Rai ha ammesso che la volontà di Fagioli e quella del suo entourage era quella di restare a Torino e di provare a giocarsi le sue carte. “Ci saremmo augurati di restare – ha detto D’Amico – ma nel calcio ci sono delle economie di scala dove è più facile far partire un giovane che lasciar fuori chi guadagna 5 o 6 milioni. Mercato bianconero condizionato da uscite non verificatesi”.