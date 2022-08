Calciomercato Juventus, dentro o fuori: 30 milioni di sterline e triplo avviso.

Giunti praticamente agli sgoccioli di questa finestra estiva di calciomercato, alla Juventus restano ancora da concludere dei colpi di mercato, che Cherubini e Arrivabene stanno cercando di portare a termine.

La ciliegina sulla torta è rappresentata sicuramente dall’innesto di Leandro Paredes, per il quale è stato raggiunto l’accordo ufficiale con il Psg: l’argentino, che svolto le visite mediche a Parigi, potrebbe essere già all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Spezia. Con l’acquisto dell’ex Roma salvo clamorosi colpi di scena il mercato in entrata della Juventus è terminato, a meno che non si palesino situazioni low cost intriganti per puntellare zone specifiche zone del campo.

Calciomercato Juventus, Tielemans sempre più difficile: concorrenza in Premier League

Un altro dei nomi che per molto tempo è stato nel mirino della Juventus è quello di Youri Tielemans, centrocampista in forza al Leicester e con il contratto in scadenza nel 2023. Per il giovane calciatore belga, però, le Foxes” continuano a chiedere 30 milioni di sterline: il centrocampista, stando a quanto riferito da CBS Sports, fa gola ad almeno tre club di Premier League pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno degli interpreti più talentuosi del suo ruolo, anche se il Leicester non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. Soprattutto l’Arsenal osserva la situazione con particolare interesse, pronto ad intervenire nel caso di aperture improvvise.