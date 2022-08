Calciomercato Juventus, doccia gelata tremenda: “Nessuna offerta ufficiale”

Calciomercato Juventus, la doccia gelata è tremenda anche se si lavora ancora al colpo in uscita: “Nessuna offerta ufficiale” al momento è arrivata

Ultimi giorni di mercato, ed è normale che al momento tutti stanno cercando di lavorare in maniera importante, e anche veloce, per riuscire a piazzare sia gli ultimi colpo in entrata ma anche quelli in uscita. Con l’arrivo di Paredes che sembra ormai imminente, Cherubini che ha chiuso le operazioni di innesti per la rosa guidata da Allegri, sta cercando di sistemare alcune situazioni che potrebbero sicuramente aiutare il bilancio bianconero.

Il direttore dell’area tecnico bianconera c’era riuscito con Rabiot – poi come tutti sappiamo tornato alla base – ma non sembra ci stia riuscendo con un altro elemento che è in rosa da diverso tempo e dallo stesso tempo, o quasi, è in uscita. Il nome è quello di Arthur, accostato a squadre di Premier League e anche della Liga, che al momento però ha ancora l’armadietto pieno alla Continassa. Una situazione che non sembra avere soluzione, soprattutto dopo le indiscrezioni dell’ultim’ora su quello che sembrava un interesse concreto e che invece non sembra del tutto esserlo.

Calciomercato Juventus, lo Sporting non ha presentato offerte

“Per il momento le mosse dello Sporting su Arthur si limitano a un sondaggio: nessuna offerta ufficiale. Le ore passano ma si lavora febbrilmente per trovare una soluzione per il brasiliano”. Questo è il Tweet del corrispondente di goal.com per la Juventus, Agresti. Che fa sicuramente venire i brividi non solo ai tifosi, ma soprattutto alla società che si aspettava una mossa ufficiale da parte dei lusitani. Così non è, almeno per ora, anche se le ultime ore del calciomercato sono quelle più importanti e che potrebbero regalare delle emozioni in tutti i sensi. Vedremo se anche stavolta sarà così. Dalle parti di Torini ci sperano eccome.