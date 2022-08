Calciomercato Juventus, telenovela al capolinea: visite mediche in corso

Calciomercato Juventus, è giunto al capolinea uno degli intrighi della sessione estiva bianconera. Operazione definita in prestito secco.

Poche ore al gong finale di una sessione di calciomercato che ha comunque visto la Juventus recitare un ruolo da protagonista. La svolta nell’affare Paredes ha rappresentato la classica ciliegina su una torta che sta prendendo sempre più forma, e che ha visto nelle operazioni in uscita un vero e proprio turning point.

In questo senso, da segnalare un aggiornamento importante sul fronte Rovella. Nella giornata di ieri era stata definita l’operazione con il Monza sulla base di un prestito secco: il centrocampista ex Genoa – come documentato da calciomercato.it – questa mattina si è recato a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto che avverrà nel corso delle prossime ore.