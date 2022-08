Calciomercato Juventus, volatona finale: lo “zampino” di Cr7 sul gong

Sono tante le questioni ancora da definire relativamente al calciomercato di una Juventus impegnata in acquisti e cessioni.

Manca ormai solo qualche ora e poi la finestra dei trasferimenti estivi sarà conclusa. Il gong è fissato per le ore di domani 1 settembre. Dunque adesso il tempo stringe davvero e si sta cercando in tutti i modi di portare a Torino quei giocatori necessari per il progetto tecnico di Allegri. Allo stesso tempo la società sta cercando una nuova destinazione a chi invece sarebbe destinato a rimanere fuori.

Impresa non semplice, specie per alcuni elementi i cui ingaggi pesano molto sulle casse societarie. Di questi tempi non è facile trovare un altro club pronto a fare degli investimenti importanti, mettendo sul piatto tanti milioni di euro. La Juventus sta cercando una soluzione in extremis per Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur tra Sporting Lisbona e Nizza

Il centrocampista brasiliano a poche ore dal gong non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Sfumato il Valencia – come spiega Tuttosport – adesso per lui potrebbe esserci una opportunità nel club che lanciò al grande calcio Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando dello Sporting Lisbona, club che garantirebbe al brasiliano (a caccia della convocazione per i mondiali con il Brasile) una vetrina importante visto che i lusitani saranno impegnati anche in Champions League. Si sta cercando un accordo proprio in queste ore e la Juventus spera nella partenza del calciatore. Al quale è interessato anche il Nizza, club di Ligue1 dove è approdato tra l’altro anche l’ex juventino Aaron Ramsey.