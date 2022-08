Juventus, “Nedved licenziato”: il ‘giallo‘ social manda in tilt il web

Juventus, Nedved “licenziato”: qualcuno ha modificato la pagina Wikipedia e il web è andato immediatamente in tilt

“Nedved licenziato”. Qualcuno questa mattina – e la dicitura sembra sia stato online fino alle 13, così come racconta il Fatto Quotidiano – si è divertiti a modificare la pagina Wikipedia del vicepresidente della Juventus. I fatti degli ultimi giorni hanno caratterizzato il momento, ma è tutto falso, ovviamente. La società bianconera, ieri, ha anche fatto gli auguri al ceco per i suoi primi cinquant’anni. Insomma, notizia priva di ogni qualsiasi fondamento che però ha mandato in tilt il web, visto che molti ne hanno parlato e altrettanti l’hanno commentata.

Uno scherzo di cattivo gusto, di quelli che non fanno ridere nessuno. Ma purtroppo basta pochissimo in un momento storico come questo riuscire a modificare anche delle pagine importanti così come è quella della più grande enciclopedia online, e gratis, di internet.

Juventus, Nedved rimane al suo posto

Nessuna smentita è arrivata da parte della Juventus perché da smentire non c’è davvero nulla. Il vicepresidente è ben saldo al proprio posto e mai nessuno s’è sognato di toglierlo da quello che è sicuramente un ruolo importante, di primissimo livello, di un club che ha fatto la storia del calcio italiano e non solo. Dal lontano 2001, quindi da più di vent’anni, Pavel è un punto fermo della Vecchia Signora prima dentro il campo e poi fuori. E sarà così ancora per tanto tempo, almeno questa è la sensazione. Anche perché, e c’è decisamente da sottolinearlo, di risultati ne sono arrivati e Pavel è anche passato per l’inferno della Serie B nella stagione 2006-2007.