Calciomercato Juventus, le “carezze” di Allegri cambiano tutto: ecco il nuovo ‘acquisto‘

Ormai manca pochissimo, soltanto qualche ora e poi il calciomercato della Juventus potrà dirsi definitivamente concluso.

E’ stata un’estate bollente per i tifosi bianconeri, con la società che nel corso del 2022 ha dato il via ad un vero e proprio rinnovamento della squadra. Rinnovamento che è iniziato a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria ed è proseguito nelle ultime settimane con gli arrivi – tra gli altri – di Pogba, Di Maria e Paredes.

Una Juventus dunque nuova di zecca che dovrà dare l’assalto allo scudetto e che spera di effettuare un cammino importante in Champions League. In queste prime gare dell’anno, di fatto di rodaggio, finora sono arrivati solo risultati positivi. Ma si giocherà ogni tre giorni e dunque Allegri dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi tutti i giocatori che ha in organico.

Calciomercato Juventus, Rabiot rimasto: fondamentale per Allegri

Sembrava dover partire ed invece Adrien Rabiot alla fine è rimasto in bianconero. Il francese dunque sarà un elemento importante anche in questa stagione nell’undici titolare di Allegri. C’è proprio da sottolineare come l’allenatore abbia sempre considerato l’ex Psg come un calciatore importante della propria rosa, tant’è che nella passata stagione è stato uno dei più utilizzati. Una volta svanito il suo passaggio al Manchester United Allegri lo ha rimesso prontamente al suo posto, affidandogli un ruolo importante in mezzo al campo. In questi giorni è arrivato un altro rinforzo come Paredes e non bisogna dimenticare l’esplosione di Miretti, baby fenomeno. Ma senz’altro Rabiot può considerarsi come un altro “acquisto” per questa Juventus che ha fretta di tornare a vincere al più presto.