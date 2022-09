Calciomercato Juventus, via libera ufficiale: “Vorrei tenerlo, ma…”

Calciomercato Juventus, l’annuncio del tecnico sancisce il via libera per una cessione last minute: concorrenza sempre più folta.

Sudando più del previsto, pur non riuscendo a chiudere la gara in tempi relativamente brevi la Juventus contro lo Spezia fa il suo dovere, e conquista tre punti importanti per la sua classifica. Allo Stadium decidono i sigilli di Vlahovic e Milik, con Miretti autorevole protagonista e Paredes spettatore non pagante.

Il centrocampista argentino, arrivato allo stadio negli istanti immediatamente precedenti alla rete di Dv9 su posizione, sarà con ogni probabilità convocato per la trasferta al “Franchi” di Firenze. Dopo una trattativa serrata con il Psg, la Juve è riuscita a spuntarla imbastendo la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Decisiva, in quest’ottica, la volontà del diretto interessato, con il quale i bianconeri erano riusciti a trovare un principio d’accordo già da diverse settimane. Chiaramente Cherubini ha avuto modo di vagliare anche altri profili, e negli ultimi giorni era spuntato anche quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, le parole di Gerrard su Douglas Luiz

Parlando dopo la sconfitta rimediata contro l’Arsenal, Gerrard si è soffermato anche sul futuro di Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “Non ho il controllo di questa situazione, non sono uno di quelli che può decidere. Vorrei tenerlo, è un calciatore fantastico, l’ho chiarito a più riprese. Non siamo nella posizione in cui poter perdere i nostri migliori calciatori, ma allo stesso tempo manca un anno alla scadenza del contratto di Douglas ed è una di quelle situazioni davvero delicate in cui il club dovrà fare ciò che è meglio per il club, non necessariamente ciò che è meglio per me.”