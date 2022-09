Calciomercato Juventus, si sblocca al fotofinish: UFFICIALE l’addio in prestito

Siamo ormai agli sgoccioli del calciomercato per una Juventus che nel corso di queste settimane ha decisamente cambiato pelle.

Tanti colpi sono stati messi a segno dalla dirigenza bianconera nel corso delle ultime settimane. Proprio ieri l’ultimo tassello, con l’arrivo di Paredes che darà nuova luce al gioco di Allegri. L’argentino è il regista tanto richiesto dall’allenatore, l’uomo che dovrà trascinare la Juventus verso nuovi traguardi. Difficilmente ci saranno nuovi colpi in entrata in queste ultime ore.

La società sta lavorando infatti alacremente sulle uscite, in modo da alleggerire il monte ingaggi. Arthur è di fatto ad un passo dal trasferimento al Liverpool in prestito, Pjaca è andato all’Empoli. Non bisogna dimenticare però che la Juve gestisce tanti altri calciatori, da quelli della Primavera a quelli della Next Gen.

Calciomercato Juventus, Minelli in prestito dalla Next Gen al Francavilla

Alessandro Minelli passa in prestito alla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2023. In bocca al lupo! pic.twitter.com/nSeNZ9eJt6 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) September 1, 2022

La squadra che milita in serie C, la Juventus Next Gen appunto, ha effettuato un movimento in uscita. Si tratta del difensore Alessandro Minelli, che si accasa in prestito alla Virtus Francavilla fino al prossimo 30 giugno 2023. L’ufficialità è arrivata tramite la pagina Twitter della stessa squadra bianconera. Minelli dunque avrà modo in Puglia di mettersi in mostra, con la speranza magari di tornare un giorno a Torino da protagonista. Classe 1999, lo scorso anno il calciatore ha militato – sempre in prestito – con le maglie di Cosenza e Pro Vercelli.