Calciomercato Juventus, doppio colpo sul gong: Pogba ribalta tutto

Calciomercato Juventus, doppio colpo sul gong: l’infortunio di Pogba ha ribaltato tutto. Ecco la situazione dei due centrocampisti bianconeri

Ultimo giorno di mercato, ultimo giorno di trattative, poi sarà il momento di tirare le somme e di dare un voto alla società per come si è mossa. In ogni caso, la sensazione, è che di operazioni in entrata non ce ne saranno dopo l’arrivo di Paredes di ieri. Giusto così, la Juve ha messo a segno i colpi che ha cercato sin dall’inizio, e solamente lì davanti ha cambiato obiettivo in corsa, portando a casa Milik – ieri sera al primo gol – dopo aver cercato Depay.

Si lavorerà probabilmente solo in uscita: e TuttoSport questa mattina in edicola sottolinea come uno tra Fagioli e Zakaria potrebbe anche partire. Anche se il condizionale è d’obbligo in questo momento, visto il problema che ha messo ai box Pogba.

Calciomercato Juventus, Fagioli e Zakaria in bilico

Il primo è cercato dalla Cremonese – che lo rivorrebbe – e anche dalla Sampdoria. Le due squadre insistono per il prestito e potrebbero alla fine strapparlo ad Allegri, che ha deciso di puntare su Miretti e che adesso ha anche l’ex Psg in rosa. L’altro, lo svizzero arrivato lo scorso gennaio dal Borussia Monchengladbach, potrebbe tornare in Germania: su di lui infatti c’è l’interesse del Dortmund. La sensazione è che solamente il primo potrebbe partire e, almeno fino al prossimo mese di gennaio, Zakaria dovrebbe rimanere in bianconero.

Certo, tutto dipenderà anche dalla possibile offerta che i gialloneri metteranno sul piatto. Davanti a una somma vicina ai 20 milioni di euro, allora le cose potrebbero decisamente cambiare con Cherubini che potrebbe decidere anche di far partire il centrocampista. Vedremo. Un ultima giornata di mercato che potrebbe regalare delle sorprese.