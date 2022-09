Calciomercato, trattativa naufragata: la Juventus ci spera ancora

Calciomercato, nonostante l’insistente corteggiamento il centrocampista non lascerà la Spagna. Buone notizie per i bianconeri.

Si avvia alla chiusura il calciomercato estivo. Ancora qualche ora per definire le ultime trattative, poi per la prossima finestra bisognerà attendere il mese di gennaio. Innumerevoli sono stati i movimenti da luglio in poi, un’estate caldissima da questo punto di vista. In Italia, ma soprattutto all’estero. Ma sono numerosi anche i cosiddetti “colpi mancati”. Quelli che, per un motivo o per un altro non si sono concretizzati.

Le sirene della Premier League – anche quest’anno in Inghilterra non si è badato a spese – non sono riuscite ad attirare Frenkie de Jong, che molto probabilmente resterà a Barcellona nonostante il corteggiamento insistente del Manchester United. L’olandese avrebbe lasciato volentieri il Barça ma la trattativa con i Red Devils non è andata a buon fine. Era la prima richiesta di Erik ten Hag, l’allenatore che lo ha “svezzato” ai tempi dell’Ajax ma neanche questo è bastato per convincere de Jong a traslocare oltremanica.

Calciomercato, niente Manchester United per de Jong

Da Manchester, infatti, hanno comunicato la chiusura del mercato in entrata. L’ultimo acquisto di una faraonica campagna da 227 milioni di sterline è il portiere Dubravka. Ieri invece è stata la volta dell’attaccante Antony, prelevato dall’Ajax per circa 100 milioni. L’esterno brasiliano si va ad aggiungere a Malcia, Eriksen, Martinez ma soprattutto al centrocampista ex Real Madrid Casemiro. Niente da fare, però, per de Jong. In Inghilterra sostengono che il Manchester United ci riproverà a gennaio, ma per ora il metronomo blaugrana – a meno di sorprese – rimarrà in Catalogna agli ordini di Xavi. Una buona notizia per la Juventus, che nei mesi scorsi aveva effettuato un sondaggio per il calciatore.