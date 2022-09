Colpo di scena di mercato prima di Fiorentina-Juve: così salta il ritorno

Colpo di scena di mercato che riguarda la Fiorentina a pochi giorni dalla sfida in campionato: i viola fanno saltare il ritorno

Il mercato della Juve è sostanzialmente finito. Almeno in entrata. Con l’arrivo di Paredes di ieri Cherubini ha piazzato il colpo in mezzo al campo completando in maniera definitiva la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi la Vecchia Signora sarà impegnata soprattutto in quelle che sono ancora le possibili operazioni in uscita e che riguardano soprattutto elementi che non rientrano in pieno nell’idea tattica che s’è fatta Massimiliano Allegri per il prossimo anno. Da Arthur, principalmente, passando anche per Zakaria e Fagioli: tutti potrebbero essere ceduti nell’ultimo giorno delle trattative.

Allegri, in ogni caso, pensa al campionato, con la prossima sfida prevista sabato sul campo della Fiorentina. Una delle trasferte più sentite in casa viola. Con Italiano che però è anche concentrato, dopo la sconfitta di Udine, sull’ultimo giorno di operazioni.

Colpo di scena di mercato, salta il ritorno

Il tecnico della viola, così come riportato da Sky Sport, vorrebbe Parisi dell’Empoli: l’esterno, che anche ieri contro il Verona ha fatto bene, è un obiettivo della società di Commisso. E questa operazione è legata anche al possibile trasferimento di Zurkowski a Empoli. Se la Fiorentina non riuscisse a prendere Parisi, il centrocampista polacco potrebbe essere ceduto allo Spezia secondo le informazioni riportate da Sky Sport in quello che potrebbe essere un dispetto da parte della viola. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore, con la sensazione che saranno davvero caldissime.