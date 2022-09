Juventus, infortunio Szczesny: UFFICIALE l’esito degli esami ai quali si è sottoposto il portiere polacco. Ecco quando rientra

Il secondo infortunio della stagione per Szczesny, dopo quello rimediato nella gara contro l’Atletico Madrid, nell’ultima amichevole precampionato. Ieri, il polacco, ha fatto il suo debutto in campionato contro lo Spezia, ma nel primo tempo, dopo un’uscita errata, nel momento in cui è ricaduto, ha avuto una forte distorsione alla caviglia. Ha chiesto immediatamente il cambio, uscendo in barella. La nota positiva è che Perin s’è fatto trovare di nuovo pronto.

Non ci sono dubbi che per il portiere il momento sia negativo. E contro la Fiorentina non ci sarà sicuramente. Intanto, la Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato il bollettino medico. Ecco le condizioni di Szczesny, e i tempi di recupero.

Juventus, infortunio Szczesny: l’esito degli esami

Ecco il comunicato diramato dal club bianconero: “A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia.”