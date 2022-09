“Povero calcio”: Adani e l’ironia pungente dopo l’addio alla Juve

“Povero calcio”, un’altra frecciata a Massimiliano Allegri ed ai bianconeri da parte del noto opinionista televisivo ed ex giocatore.

Sta per concludersi la sessione estiva di calciomercato. Una finestra che, almeno per quanto riguarda il panorama italiano, ha visto la Juventus tra le protagoniste indiscusse. La società bianconera è stata attivissima sin dai primi giorni del mese di luglio, dando così continuità alla “rivoluzione” della rosa iniziata lo scorso gennaio con l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ora, a poche ore dalla chiusura, si possono fare i primi bilanci. La domanda che si pongono i tifosi juventini è pressoché questa: basteranno gli arrivi di Pogba, Di Maria, Milik e Paredes per consentire a Massimiliano Allegri di tornare a lottare per lo scudetto e arrivare il più lontano possibile in Champions League?

Un quesito che potrà essere evaso solamente dopo il verdetto del campo. Ieri, nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, si è rivista una Juve troppo farraginosa e forse sin troppo passiva. Ma i tre punti sono arrivati ugualmente. Decisiva un’altra punizione del bomber serbo e il primo gol di Milik con la maglia bianconera che nel finale ha sigillato il match.

“Povero calcio”, Adani: “Arthur era talmente scarso che è andato al Liverpool”

L’allenatore, intanto, si augura che l’arrivo di Leandro Paredes possa ridare nuova linfa ad un reparto, il centrocampo, a cui mancava un giocatore con le sue caratteristiche. L’argentino raccoglierà in questo senso l’eredità di Arthur, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Liverpool. Un’operazione, quella che due stagioni aveva portato il regista brasiliano a Torino, che non è andata a buon fine. Non è mai scattato il feeling con la Juventus e le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative.

C’è però chi ha voluto tirare una stilettata al tecnico livornese, reo di non essere riuscito a sfruttare appieno le potenzialità dell’ex Barça. Si tratta dell’opinionista Lele Adani, che in una delle varie stories su Instragram ha utilizzato l’ironia per commentare l’arrivo di Arthur alla corte di Jurgen Klopp: “Era talmente scarso che è andato a Liverpool – ha detto – Allora diamo dello scarso anche a Klopp a questo punto”, chiudendo con un “povero calcio”.