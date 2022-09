Calciomercato, Juventus in grande stile ma non basta

Calciomercato, la Juventus in grande stile ma non basta per essere la regina del mercato. Ecco i voti dei quotidiani sportivi

L’ultimo è stato Paredes, arrivato qualche ora prima della chiusura ufficiale del calciomercato. Prima era toccato a Pogba, Di Maria, Kostic e Bremer. Senza dimenticare l’innesto di Gatti chiuso a gennaio che s’è aggregato alla squadra solamente in estate. Un calciomercato in grande stile, senza dubbio, per la Juventus. Che però, almeno secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non basta per essere la regina del mercato. Il quotidiano infatti mette la Roma davanti a tutti.

Alla società bianconera viene dato comunque un voto importante: un bel 7 in pagella. I punti cruciali sono soprattutto relativi alle uscite dove si sarebbe potuto monetizzare meglio, e l’attaccante: Allegri avrebbe voluto Morata, invece è arrivato Milik dal Marsiglia. Insomma, qualche cosa non è andata come il tecnico ci si aspettava. Ma la campagna acquisti rimane comunque sontuosa.

Calciomercato, la Juventus la migliore

Il pensiero è diverso invece per la Gazzetta dello Sport, che piazza un 8 al lavoro fatto da Cherubini. Tanti innesti di valore senza costi eccessivi, almeno per quanto riguarda i vari cartellini. Ottima l’operazione Bremer, soffiato all’Inter nel momento in cui De Ligt è volato al Bayern Monaco, e se Rabiot avesse accettato la corte del Manchester United – trasferimento saltato per le richieste enormi della madre del giocatore che lo rappresenta – staremmo qui a parlare di Depay e non di Milik, che comunque s’è presentato bene all’Allianz.

In poche parole, la Juventus è la migliore insieme alla Roma di Mourinho, che ha messo in rosa quel Dybala che i bianconeri hanno lasciato partire senza grossi rimpianti, a dire il vero, visto quanto chiedeva la Joya per mettere nero su bianco.