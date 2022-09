Calciomercato Juventus, pazienza finita: prestazioni horror ed addio vicino.

Nonostante il calciomercato si sia ufficialmente chiuso ieri sera alle ore 20, sembrerebbe che in casa Juventus ci sia ancora qualche elemento della rosa che non convince a pieno Massimiliano Allegri. Per tale motivo, oltre al praticamente già annunciato colpo in difesa, la dirigenza farebbe bene a preparare anche tutto il necessario per una cessione qualora le prestazioni del calciatore non dovessero migliorare.

Per via dei numerosi nomi a cui la squadra bianconera è stata avvicinata uno dei reparti più caldi in questa finestra estiva di calciomercato è stato sicuramente quello dell’attacco. Infatti, la dirigenza ha cercato a lungo un attaccante che potesse fare sia da vice Vlahovic che affiancarlo quando necessario, arrivando poi a concludere l’affare Milik, che ha già in parte ripagato la fiducia della società blindando il risultato con lo Spezia. Proprio in attacco, però, c’è anche un altro calciatore che, al contrario, da un bel po’ non sta per nulla convincendo l’allenatore con le sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, se Kean non migliora potrebbe essere ceduto

Il giocatore italiano, infatti, sta sprecando tutte le occasioni che Massimiliano Allegri gli sta concedendo: anche contro lo Spezia, come già era accaduto contro la Sampdoria, l’attaccante non ha dato quel contributo fondamentale alla squadra che si ci aspettava da lui. Viste anche le non eccelse prestazioni del passato, qualora il suo livello non dovesse quantomeno tornare a quello di una volta e non dovesse quindi tornare ad essere decisivo, la sua cessione diventerebbe una vera e proprio necessità da portare a termine il prima possibile, forse anche nella stessa sessione invernale del mercato.