Fiorentina-Juve, l’allegrata che non ti aspetti: sorpresona in attacco

Fiorentina-Juventus, ecco la probabile formazione dei bianconeri in vista della sfida dell’Artemio Franchi contro i Viola.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, uno dei match clou della quinta giornata di Serie A. Dopo il successo ottenuto in casa contro lo Spezia, gli uomini di Allegri non possono permettersi di sbagliare, per provare ad evitare di perdere terreno dalle prime della classe.

Come annunciato dallo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con i Viola, però, sarà attuato un fisiologico turnover, per dosare al meglio le forze in vista di un tour de force che vedrà i bianconeri scendere in campo ogni tre giorni. Rotazione che – salvo dietrofront dell’ultimo minuto – dovrebbe coinvolgere anche l’attacco, con Milik pronto a rilevare Dusan Vlahovic. Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, infatti, l’ex bomber del Napoli dovrebbe partire dall’inizio, “scortato” da Kostic e Di Maria, In cabina di regia per la prima volta ci sarà Leandro Paredes, con Mckennie e Locatelli a fungere da mezzali. Ritorna nella posizione da centrale Danilo, il che permetterà a Bremer di agire sul centro destra: De Sciglio ed Alex Sandro sulle corsie laterale, a presidiare la porta difesa da Mattia Perin.

JUVENTUS (4-3-3) Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic.