Juventus, lista Champions League: UFFICIALE la decisione su Chiesa

Juventus, comunicata la lista dei 28 giocatori che Massimiliano Allegri potrà utilizzare nella fase a gironi.

C’è chi, più ottimista, ha cerchiato in rosso i mesi di ottobre e novembre. Chi al contrario preferisce restare coi piedi per terra e resta fermamente convinto che non ci sia alcuna possibilità di rivederlo correre sulla fascia prima della sosta per il Mondiale. Dunque, gennaio. Una linea, quest’ultima, a quanto pare perseguita anche dalla stessa Juventus, che continua a predicare una certa calma riguardo alle tempistiche di recupero di Federico Chiesa dopo il lunghissimo stop per un brutto infortunio ai legamenti del ginocchio. Sì, perché anche se l’attaccante cresciuto nella Fiorentina dovesse bruciare le tappe, sarebbe più opportuno non affrettare troppo i tempi per scongiurare eventuali ricadute.

La pensa così anche Massimiliano Allegri: l’allenatore livornese ha richiesto uno sforzo sul mercato alla dirigenza anche per arrivare al nuovo anno senza sentire la sua mancanza. E i due nuovi arrivi Di Maria e Kostic dovrebbero riuscirci senza alcun problema.

Juventus, l’ex viola inserito nella lista Uefa

Ciò non significa che alla Continassa continuino a nutrire qualche flebile speranza di poterlo riavere addirittura prima della sosta. Andrebbe in questa direzione la scelta di inserire Chiesa nella lista Uefa per la prima parte della stagione europea comunicata pochi minuti fa. Tra i 28 uomini scelti da Allegri c’è infatti anche l’ex viola, mentre è stato escluso l’altro lungodegente, Kaio Jorge, che come lui ne avrà ancora per diversi mesi. Oltre a Chiesa ci sono anche tutti i nuovi acquisti Bremer, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Paredes e Di Maria. I giovani Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani e Fagioli fanno invece parte della lista B.