Formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus: Allegri sorprende tutti

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Italiano ed Allegri in vista del big match del Franchi.

Una gara mai banale, e che mette in palio punti preziosi: una rivalità infinitiva, alimentata ancor di più dal ritorno di Vlahovic in quello che per anni è stato il suo stadio. Due squadre che spesso hanno dato vita a gare vibranti, giocate colpo su colpo: insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere ad un Fiorentina-Juventus scoppiettante e ricco di emozioni.

Alla luce dei tanti impegni ravvicinati cui saranno impegnati Vlahovic e compagni a stretto giro di posta, Max Allegri ha deciso di optare per diversi cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo contro lo Spezia. La novità più importante riguarda proprio l’attaccante serbo, che partirà dalla panchina:

JUVENTUS (4-3-3-) Perin, Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Mckennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Kostic, Milik.

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak, Sottil, Kouamé, Jovic.