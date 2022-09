Calciomercato Juventus, firma saltata: effetto domino ed allarme Vlahovic

Guardare avanti, perchè il calciomercato di fatto non chiude mai. La Juventus deve continuare a vigilare su nuovi obiettivi.

La campagna trasferimenti per l’estate 2022 si è conclusa, ma in casa bianconera – così come in quella di tutti i top club europei – si pensa già alla prossima finestra, quella invernale, e più in generale agli anni che verranno. Per questo motivo nel corso dei prossimi mesi si terranno d’occhio le possibilità di portare a Torino dei giocatori utili per il progetto.

Nel frattempo la palla è passata al campo. In serie A la Juve finora non ha mai perso, ma ha inanellato tre pareggi su cinque gare che gli hanno fatto perdere per strada dei punti preziosi. Ora all’orizzonte c’è la Champions, con la trasferta di Parigi che mette senz’altro preoccupazione ai tifosi. Con Allegri che aspetta delle buone notizie dall’infermeria.

Calciomercato Juventus, il Bayern cerca Kane: il Tottenham deve guardarsi intorno

Non mancano però i rumors di mercato e qualche preoccupazione per i tifosi juventini potrebbe essere destata dall’interesse del Bayern Monaco per Harry Kane. Sport Bild infatti sottolinea come i bavaresi siano pronti ad andare all’assalto del centravanti inglese nel 2023 se non prolungherà il suo attuale accordo con il Tottenham in scadenza nel 2024.

TRUE✅ The Bosses of @fcbayern hope that Harry Kane doesn‘t extend his contract (now til 2024) at @SpursOfficial so they can make a offer 2023 for a Transfer to Munich pic.twitter.com/363Q45g9dN — Christian Falk (@cfbayern) September 4, 2022

In caso infatti di cessione di Kane altrove, il Tottenham si ritroverebbe poi di fatto costretto ad andare all’assalto di un altro attaccante. Paratici e Conte stimano molto Dusan Vlahovic, bomber della Juventus. Ma il club bianconero difficilmente si priverà di uno dei suoi giocatori più forti, sul quale ha fatto un investimento importante.