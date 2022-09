Juventus, Allegri ‘sentenziato‘ in diretta: “Se non vince nulla…”

Juventus, le parole del noto giornalista tifoso bianconero non passano inosservate: Max Allegri ancora nel mirino della critica.

La partita del Franchi, con l’annesso secondo tempo assolutamente non da grande squadra, è sembrata configurarsi come uno spartiacque agli occhi della critica nella visione della gestione di Allegri della compagine bianconera.

Mai come in queste ore il tecnico livornese è stato bersagliato, in quanto reo di non aver dato ancora un’identità di gioco chiara ad una squadra che difficilmente propone trame di gioco interessanti, e che subito si ritrae nella propria metà campo quando passa in vantaggio. Vecchi difetti che Danilo e compagni si portano dietro dalla passata stagione come una spada di Damocle, a cui purtroppo non sono stati ancor applicati i correttivi giusti. Alla vigilia dell’esordio in Champions League con il Psg, il biglietto da visita con il quale i bianconeri si presenteranno al Parco dei Principi non è sicuramente quello desiderato.

Juventus, Allegri flop: le parole di Massimo Zampini

Intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” in onda su Radio 24, il giornalista di fede juventina Massimo Zampini ha espresso il proprio parere in merito non solo alla sfida del “Franchi”, ma anche sulle ripercussioni che un’altra stagione senza vittoria potrebbe arrecare a Max Allegri. Ecco le sue parole: “Ieri la Juve ha rinunciato dopo 25 minuti a giocare: è stata una partita brutta, penso lo sappia anche Allegri. Se dovessimo fare una stagione come l’anno scorso, senza vincere nulla, non ho alcun problema a dire che sia stato negativo l’Allegri 2.”