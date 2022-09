Psg-Juventus, rescissione prima del match: accordo ufficiale

Si avvicina il momento del debutto in Champions League per la Juventus, che martedì sera dovrà vedersela contro la corazzata Psg.

Un esordio decisamente complicato in Europa per la formazione di Massimiliano Allegri, che sarà chiamata ad una partita perfetta se vorrà uscire indenne dal campo della squadra di Galtier. Superare la fase a gironi è l’obiettivo minimo della Juventus in Champions e sarà importante non perdere punti per strada.

Sarà una sfida particolare per Angel Di Maria, che la Juve ha ingaggiato a parametro zero terminata la sua esperienza in Francia. Ma anche per Leandro Paredes, l’ultimo acquisto della dirigenza bianconera. Arrivato qualche giorno fa a Torino, ritroverà presto da avversario i suoi ex compagni.

Calciomercato Juventus, Rafinha lascia il Psg: giocherà in Qatar

Proprio a poche ore dal fischio d’inizio della partita si è registrata una nuova partenza in casa Psg, club che nel corso delle ultime settimane ha cercato di alleggerire il suo organico cedendo diversi elementi che non rientravano nei piani di Galtier. Si tratta di Rafinha, che ha rescisso il suo accordo con i francesi ed è stato subito ingaggiato dai qatarioti dell’Al Arabi. Anche un altro elemento del Psg non ci sarà sicuramente contro la Juve ed è Mauro Icardi, che non è stato inserito nella lista dell’Uefa ed è ad un passo dal trasferimento al Galatasaray.