Calciomercato Juventus, ribaltone Firmino: lo prenotano gratis

Si torna in campo per giocare in Champions League ma le vicende di calciomercato che riguardano la Juventus continuano a tenere banco.

Tutte le grandi squadre non stanno certo con le mani in mano in questo periodo dell’anno. Stanno già lavorando con grande attenzione a quelli che potrebbero essere i colpi del futuro, quei calciatori che potrebbero arrivare o nel corso della finestra invernale oppure durante quella estiva della prossima stagione.

Fari puntati su diversi obiettivi per la Juventus, dunque, ma non solo. Alla fine della stagione appena iniziata ci saranno, come del resto è avvenuto qualche mese fa, tanti grandi calciatori che si potranno ingaggiare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, su Firmino piomba l’Atletico Madrid

Uno dei giocatori che potrebbe fare gola la prossima estate a diverse squadre è il centravanti Roberto Firmino del Liverpool. Giocatore di spessore internazionale che non ha bisogno di presentazioni, il brasiliano si avvicina alla scadenza del suo contratto, a giugno 2023. Finora non si è parlato affatto di rinnovo e per il bomber, accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus, si parla di una possibile separazione a parametro zero. Con l’opportunità dunque alla fine della stagione di scegliersi la sua nuova squadra. Secondo quanto riportato da “fichajes.net” sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Pronto a fare la sua offerta soprattutto nel caso in cui Griezmann non sarà più un giocatore biancorosso. Sarebbe dunque molto complicato per i bianconeri poter duellare con il club spagnolo in caso ci fosse interesse per tesserarlo come parametro zero.