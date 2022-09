Calciomercato Juventus, clamoroso Kantè: la mossa del Chelsea che fa sperare

Continuano a circolare tanti rumors di calciomercato che coinvolgono potenziali obiettivi della Juventus per il futuro.

Siamo ormai entrati nel vivo della stagione attuale e la finestra dei trasferimenti si è conclusa da poco. Tutte le grandi squadre, italiane e straniere, hanno puntellato i loro organici con acquisti di spessore. Juve compresa, ovviamente, anche se la fortuna ha voltato le spalle ad Allegri visti gli infortuni di Pogba e Di Maria che non consentono ai due di essere protagonisti in questa fase della stagione.

La dirigenza bianconera, così come tutte le altre, guarda avanti con fiducia per il campionato e per la Champions League. Ma nello stesso ha senz’altro iniziato a guardarsi attorno riguardo i possibili innesti per la prossima stagione. Senza dimenticare che ci saranno delle opportunità magari da poter cogliere al volo all’inizio del 2023.

Calciomercato Juventus, Kantè golosa occasione nel 2023?

Un nome accostato alla Juve nel corso degli ultimi mesi è quello di N’golo Kantè, centrocampista del Chelsea. La sua avventura con la maglia dei londinesi pare volgere al termine, visto che l’ex Leicester ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non si sta parlando di un suo rinnovo, tutt’altro. Il Chelsea sta pure cambiando pelle e lo conferma anche l’innesto di Zakaria, prelevato proprio dalla Juventus nelle ultime ore di mercato. Probabilmente gli inglesi lo lasceranno partire a parametro zero visto che – come conferma “Sport Mole” – a gennaio sono intenzionati a fare altri acquisti a centrocampo. Un segnale di come si stiano già preparando a colmare il vuoto che lascerebbe nella rosa. Con Kantè c’è anche un altro centrocampista di spessore in scadenza, vale a dire a Jorginho. Altro giocatore che piace alla Juve, che però nel ruolo di playmaker ora ha puntato forte su Paredes.