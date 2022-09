Esonero Allegri, i tifosi della Juventus hanno scelto il sostituto

Esonero Allegri, i tifosi della Juventus hanno scelto già il sostituto: social scatenati in queste ore dopo il pari di Firenze

Allora, partiamo da un fatto che è sotto gli occhi di tutti: Allegri non è in discussione, almeno per il momento, e la sua posizione è ben salda sulla panchina della Juventus. Non solo per quella stima che Agnelli nutre nei confronti del livornese, ma anche per quel pesantissimo e lungo contratto che il tecnico ha firmato lo scorso anno quando è tornato sotto la Mole. Ma come detto non appare una questione di accordo economico, ma di tempo, quello che la società ha accordato per tornare a vincere. Sì, fino al momento le prove sono state tutt’altro che positive, almeno alcune. E allora il malumore tra i tifosi inizia a serpeggiare.

I social, ad esempio, dopo la gara contro la viola sono stati presi d’assalto dai commenti: una prestazione da rivedere, certamente, che ha mandato tutti nello sconforto soprattutto per quella che è stata la ripresa giocata dalla squadra. Pochi dubbi quindi su quello che dovrebbe essere il sostituto.

Esonero Allegri, o Zidane o De Zerbi

I nomi che stanno infiammando in queste ore sono quelli di Zinedine Zidane e di Roberto De Zerbi. Il francese probabilmente si aspettava una chiamata dal Psg dopo l’addio di Pochettino, ma in questo momento appare molto più calda la pista che lo potrebbe portare dopo il Mondiale a sedersi sulla panchina della Nazionale allenata da un altro grande ex della Juventus: Didier Deschamps.

L’altro profilo è quello dell’ex allenatore del Sassuolo che ha chiuso in anticipo e per motivo slegati dal suo lavoro l’esperienza in Ucraina. Guarda, per ora, De Zerbi, pronto chissà alla chiamata giusta per tornare in corsa. La sensazione è che quella bianconera però non arriverà.