Juventus, Capello ‘contro’ Allegri: “Non deve farlo più”

Juventus, arriva la sentenza di Fabio Capello sui bianconeri e su mister Allegri, protagonista di un inizio di campionato non proprio felicissimo.

Questa seconda stagione della fase allegriana 2.0 non è stata fin qui delle migliori. Nelle settimane di mercato ci è capitato spesso di evidenziare come a Torino in molti vedessero nell’attuale stagione un possibile momento di volta, necessario dopo le grandissime difficoltà degli ultimi anni vissuti dalla Vecchia Signora.

Superata la fase di transizione Sarri-Pirlo, Agnelli ha deciso di ripartire da una minestra riscaldata. Una di quelle che a detta dei più rischia di avere un sapore stantio ma nella quale la proprietà ha riposto grande fiducia alla luce delle belle soddisfazioni arrivate con Massimiliano in panchina dopo l’addio di Conte. Se è vero che i ritorni non necessariamente debbano essere infelici, è altrettanto giusto però sottolineare come il cammino di Vlahovic e colleghi in questi mesi non sia stato propriamente brillante.

Juventus, Allegri bersagliato da Capello: annuncio in diretta

Dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno, la Juventus è adesso attesa da un turning point che le permetta di tornare a occupare le nobili posizioni di un tempo. La campagna acquisti ha già tradito quest’anelito, come emerso dai tanti colpi importanti concretizzati da Cherubini e colleghi al fine di accontentare il mister livornese e di consegnare lui una rosa più attrezzata e competitiva rispetto a quella dell’anno scorso.

Pur ricordando i diversi addii, i nomi dei nuovi arrivati non possono impedire di ammettere che queste primissime partite di Serie A abbiano deluso in molti. Pur trattandosi solamente dell’inizio, la Juventus ha già perso 6 punti, frutto di tre pareggi di fila contro Sampdoria, Roma e Fiorentina.

La prestazione con i toscani è stata, insieme a quella di Genova, quella maggiormente in grado di incendiare gli animi dei tifosi e non solo. In particolar modo, riportiamo di seguito la posizione di Fabio Capello che ha così detto di Allegri a Sky Calcio Club.

“La Juventus non può continuare a giocare in questo modo. Allegri deve capire di dover fare qualcosa in più e non limitarsi all’essere un battutista“.