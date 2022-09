Juventus, tegole Pogba e Chiesa: slittano i rientri

Juventus, due tegole per Massimiliano Allegri: slittano i rientri di Pogba e Chiesa. Ecco quali sono i tempi di recupero

Se da un lato Massimiliano Allegri ha recuperato per la gara di domani Adrien Rabiot che sabato scorso ha saltato la sfida di Firenze per infortunio, dall’altro, il tecnico livornese, dovrà cambiare le proprie idee su quello che sarebbe potuto essere il rientro in campo di Chiesa e di Pogba. Un’analisi sulla situazione degli infortunati la fa questa mattina la Gazzetta dello Sport, che spegne gli entusiasmi. Possibilità, almeno per il momento, di rivedere in campo i due, non ce ne sono.

Partiamo da Chiesa, comunque, che lo scorso gennaio s’è lesionato il crociato. Non ha ancora forzato l’esterno offensivo e allora in questo momento la soluzione più logica è quello di rivederlo in campo il prossimo anno, a gennaio, esattamente dodici mesi dopo l’infortunio. Un tempo importantissimo, troppo lungo forse rispetto a quelli che sembravano i programmi. Ma nessuno ha intenzione di forzare la mano.

Juventus, la situazione Pogba

E poi c’è la situazione Pogba: qualche giorno fa il centrocampista francese ha piazzato sui social un video dove correva su un tapis roulant che sembrava potesse essere un indizio verso un recupero imminente. La realtà sembra essere diversa: non prima di ottobre e quindi dopo la sosta per le Nazionali. Questo il responso del quotidiano rosa questa mattina in edicola che sicuramente non lascia tranquilli e sereni i tifosi della Juventus. Che sicuramente si aspettavano un avvio diverso anche sotto il profilo degli infortuni. Invece le cose non sembrano cambiate rispetto all’anno scorso. La sorte ha girato le spalle.