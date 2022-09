Caos Psg-Juventus, “allarme bomba a Parigi”: cosa sta succedendo

Allarme bomba a Parigi a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della gara tra Paris Saint Germain e Juventus. I dettagli.

Mancherebbero poco più di 24 ore all’inizio della gara tra Paris Saint Germain e Juventus, nell’esordio dei bianconeri e dei parigini in Champions League. Il condizionale è d’obbligo, alla luce degli ultimi eventi che stanno scuotendo Parigi.

Come documentato da Tancredi Palmeri, infatti, proprio in questi istanti nella centralissima stazione di Mont Parnasse è scattato un vero e proprio allarme bomba. Ecco le parole del giornalista: “In questo momento nella centralissima stazione di Mont Parnasse non c’è nessuno: ci sono i nastri della polizia per chiudere la strada, ed i poliziotti in assetto anti terrorismo. C’è un allarme bomba alla stazione di Mont Parnasse: hanno liberato tutto, non c’è neanche una macchina. Hanno transennato tutto: l’unico modo per riprendere è dal balconcino dell’albergo, perché non ci fanno uscire neanche dall’hotel.”

Allarme bomba a Parigi alla vigilia di Psg-Juventus

Da capire se tutto questo potrà pregiudicare lo svolgimento della gara: a tal proposito, potrebbero esserci comunicazioni ufficiali dell’UEFA nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che alle 17.45 è in programma la conferenza stampa di vigilia di Galtier, mentre alle 18.45 a parlare dovrebbero essere Max Allegri e Leonardo Bonucci. Stando così le cose, la prudenza non è mai abbastanza. Vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui ci fossero annunci ufficiali nel corso delle prossime ore.