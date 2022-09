Calciomercato Juventus, il sigillo dell’ex: così Allegri accoglie Mr 65 milioni

Calciomercato Juventus, il grande ex favorisce l’approdo di mister 65 milioni. Ecco lo scenario.

Sono state e continueranno ad essere settimane di grande novità in casa Juventus, alla luce dei tanti impegni attualmente presenti sull’agenda di Allegri e dei suoi uomini, nonché della condivisa esigenza di ben rispondere alle diverse critiche abbattutesi dopo i non felicissimi risultati di queste ultime settimane.

In attesa di comprendere cosa accadrà a Parigi, nella prima partita di una Champions League che anche quest’anno la Juve proverà ad affrontare per dire la sua nel nome della più che rispettabile storia che la contraddistingue, giungono importanti novità di calciomercato, legate anche al grande ex bianconero.

Calciomercato Juventus, arriva mister 65 milioni: lo porta l’ex

Negli ultimi giorni della campagna acquisti abbiamo infatti assistito alla concretizzazione da parte di Cherubini e colleghi di diversi scenari di mercato in uscita, frutto della necessità di allontanare i non pochi esuberi presenti in rosa. Oltre a Zakaria, si segnala anche il prestito di Arthur, approdato al Liverpool di Klopp, alla luce soprattutto dei diversi infortuni abbattutisi sulla regione mediana Reds.

In particolar modo, il brasiliano potrebbe saturare una regione attualmente sguarnita ma che Klopp potrebbe plasmare anche attraverso alcuni allontanamenti. Tra questi non si escluda quello di Keita, sovente accostato proprio al club di Agnelli e prelevato dalla Bundes per circa 65 milioni di euro. Fermo per infortunio, le sue condizioni potrebbero portare gli inglesi a valutare uno scenario di separazione, con la Juventus osservatrice interessata.